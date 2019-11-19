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Чехія сподівається на конкретні результати нормандської зустрічі

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 12:12
Чехія сподівається на конкретні результати нормандської зустрічі
Фото: Андрій Бабиш і Олексій Гончарук (youtube.com/watch?v=EJecAcX3FD8)

У Чехії не бачать іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом

Чехія сподівається на конкретні результати у відновленні українського суверенітету після зустрічі в нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про це повідомив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком глава чеського уряду Андрій Бабиш.

За його словами, в Чехії не бачать іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.

"Ми не бачимо іншої можливості розвитку подій, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом. Ми цінуємо кроки України на шляху до зустрічі в нормандському форматі. Сподіваємося, що зустріч завершиться конкретними результатами. Чехія засуджує незаконне анексію Криму", - сказав Бабиш.

Гончарук відреагував на слова чеського прем'єр-міністра, подякувавши за підтримку.

"Дуже важливо, щоб демократичні країни об'єднували свої зусилля для того, щоб у світі панував мир, щоб жодна країна не дозволяла собі з допомогою військової або інших гібридних форм агресії зазіхати на територіальну цілісність і суверенітет інших країн. Для нас таке єднання навколо і така чітка позиція Чехії як нашого партнера і союзника дуже важлива. Ми впевнені в тому, що агресор завжди повинен отримувати відсіч і дуже чітку, рішучу позицію у вигляді санкцій та інших дій, які стимулюють його утримувати", - повідомив український прем'єр.

Нагадаємо, вчора Кремль підтвердив участь Володимира Путіна на саміті в нормандському форматі. Зустріч повинна відбутися 9 грудня в Парижі.

Раніше у Путіна прокоментували можливість особистої бесіди з президентом України Володимиром Зеленським на саміті. Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков повідомив, що програма поїздки перебуває на стадії опрацювання.

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