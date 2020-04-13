Україна буде тестувати електронний підпис для міжнародних угод

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Використання електронного підпису буде тестуватися на прикладах в Естонії та Молдові

Україну обрали для участі у пілотних проектах Європейського союзу щодо укладення міжнародних угод, з допомогою електронного підпису. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що 10 квітня Міністерство цифровий трансформації отримало офіційне підтвердження.

"Ми будемо координувати процес реалізації пілоту, який покликаний створити нові можливості для підпису угод з іноземними компаніями за допомогою кліків. Зараз такі інструменти відсутні. Тому ми докладаємо всі зусилля для взаємного визнання електронних підписів з іноземними державами", - повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Проекти дозволять Україні підписувати угоди та інші документи з іноземними компаніями за допомогою електронного підпису. Зокрема, використання електронного підпису буде тестуватися на прикладах застосування в Естонії та Молдові.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з 5 лютого доступний новий сервіс - прив'язка кваліфікованої електронного підпису (КЕП) на паспорт у формі ID-карти. Послуга безкоштовна і доступна українцям з 18 років.

Також повідомлялося, що 2 квітня в Україні запустили портал державних послуг "Дія". На порталі вже можна отримати 27 послуг в режимі онлайн.