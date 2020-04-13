Украина будет тестировать электронную подпись для международных сделок

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Использование электронной подписи будет тестироваться на примерах в Эстонии и Молдове

Украину избрали для участия в пилотных проектах Европейского союза по заключению международных соглашений с помощью электронной подписи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что 10 апреля Министерство цифровой трансформации получило официальное подтверждение.

"Мы будем координировать процесс реализации пилоту, который призван создать новые возможности для подписи соглашений с иностранными компаниями с помощью кликов. Сейчас такие инструменты отсутствуют. Поэтому мы прилагаем все усилия для взаимного признания электронных подписей с иностранными государствами", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проекты позволят Украине подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями с помощью электронной подписи. В частности, использование электронной подписи будет тестироваться на примерах применения в Эстонии и Молдове.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с 5 февраля доступен новый сервис - привязка квалифицированной электронной подписи (КЭП) на паспорт в форме ID-карты. Услуга бесплатная и доступна украинцам с 18 лет.

Также сообщалось, что 2 апреля в Украине запустили портал государственных услуг "Дія". На портале уже можно получить 27 услуг в режиме онлайн.