В Україні запустили портал державних послуг "Дія"

Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

На порталі вже можна отримати 27 послуг в режимі онлайн

Міністерство цифрової трансформації запустило портал державних послуг "Дія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Портал доступний за адресою diia.gov.ua на ньому вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема - стати підприємцем, змінити вид діяльності або припинити її. Крім того, можна оформити довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини або щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років.

Також онлайн можна подати позов до суду, зареєструвати авто або отримати послуги, пов'язані з документами водія, оформити ряд ліцензій, дозволів або отримати виписки з реєстрів.

Українці отримали можливість перевірити інформацію про себе у п'яти державних реєстрах. Для цього на порталі "Дія" необхідно зареєструватися в Кабінеті громадянина. Таким чином, кожен охочий отримає доступ до інформації про себе.

Найближчим часом на порталі з'являться оптимізовані послуги щодо прописки дитини онлайн, послуги в сфері будівництва, соціального захисту та реєстрації юридичних осіб.

У Кабінеті громадянина доступні документи, які відображаються в мобільному додатку "Дія", - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-карти і біометричний паспорт для виїзду за кордон.

У Кабінеті громадянина буде надаватися доступ до особистої інформації в державних реєстрах. Зараз підключено 5 реєстрів:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх власників Міністерства внутрішніх справ

Державний земельний кадастр

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Для отримання послуги на порталі необхідно мати електронний підпис

Нагадаємо, в лютому в Україні запустили додаток "Дія", який є реалізацією принципу держави в смартфоні.