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Близько 15 військових досі перебувають на непідконтрольних Україні територіях

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 21:25
Близько 15 військових досі перебувають на непідконтрольних Україні територіях
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За даними "Медійної ініціативи за права людини", їх утримання в "ЛДНР" заперечують

Близько 15 військових досі перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Про сказала координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За її словами, їх утримання в "ЛДНР" заперечують.

"Тільки 12 військовослужбовців, за офіційною статистикою, зараз повернулися на підконтрольну територію України, і ми їх ідентифікували. А всі інші військові, зараз їх близько 15, залишилися на окупованих територіях", - сказала Катриченко, додавши, що в основному це військовослужбовці, що потрапили в полон в період з середини 2018 року і до сих пір.

Катриченко розповіла, що про їх звільнення не йшла протягом останнього тижня. Вона зазначила, що саме цих військовослужбовців в так званих "ЛНР" і "ДНР", переважно в самопроголошеній "ДНР", не підтверджували.

Вона нагадала, що в травні 2019 року в полон потрапили вісім військовослужбовців, а до цього обміну шість чоловік ще знаходилися на окупованих територіях.

"Ось зараз трьох звільнили, а інших трьох сторона терористів не підтверджує для обміну, хоча вони перебували приблизно в однакових умовах і в однакових установах", - додала Катриченко.

За її даними, бойовики не підтверджують, що утримують ще не менше чотирьох військових, які потрапили в полон в січні-лютому 2019 року. Хоча ці люди вже отримали вироки і їх перевели в колонії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. Відзначається, що це українці, яких передала "ЛНР". Після обміну їх повезуть до Краматорська, а звідти до Борисполя.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".

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