В ЄС відреагували на наміри бойовиків "ДНР" стратити іноземців
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич рішуче засуджує смертні вироки, винесені в четвер в окупованому Донецьку трьом іноземним громадянам, які брали участь у воєнних діях у складі української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Conseil de leurope.
"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генсек Ради Європи.
Від імені організації вона закликала до поваги загальноєвропейських принципів щодо прав людини.
Нагадаємо, у "ДНР" хочуть стратити трьох іноземних громадян, які пішли добровільно захищати Україну.
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