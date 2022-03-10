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На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах: поповнювали склади окупантів

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Четвер 10 березня 2022 05:16
На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах: поповнювали склади окупантів На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах (facebook.com/CVoda)
Автор: Тетяна Самарук

На Буковині митна служба конфіскувала 3 вантажні автомобілі на російських номерах. Зазначається, що раніше ці фури поповнювали склади ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА.

В Івано-франківській області 9 березня митна служба конфіскувала 3 вантажівки на російських номерах.

"Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню, - йдеться в повідомленні.

Також незабаром ці фури наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах.

На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах: поповнювали склади окупантівНа Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах: поповнювали склади окупантівНа Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах: поповнювали склади окупантівНа Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах (facebook.com/CVoda)

Раніше ми повідомляли, що на Буковині затримали організатора незаконного перетину кордону військовозобов'язаними.

Також ми писали, що на блокпостах Львова продовжують затримувати підозрілих осіб.

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