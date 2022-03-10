На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах: поповнювали склади окупантів

На Буковині митна служба конфіскувала 3 вантажні автомобілі на російських номерах. Зазначається, що раніше ці фури поповнювали склади ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА .

На Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах (facebook.com/CVoda)

Також незабаром ці фури наповнять гуманітарною допомогою, яка так необхідна зараз у прифронтових містах і селах.

"Раніше ці фури поповнювали склади окупанта, тепер вони допомагатимуть українському війську й населенню, - йдеться в повідомленні.

В Івано-франківській області 9 березня митна служба конфіскувала 3 вантажівки на російських номерах.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині затримали організатора незаконного перетину кордону військовозобов'язаними.

Також ми писали, що на блокпостах Львова продовжують затримувати підозрілих осіб.

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