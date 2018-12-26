Порошенко анонсував випробування протикорабельної крилатої ракети

Фото: ракета "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Випробування ракети Нептун почнуть у 2019 році

У 2019 році в Україні розпочнуть випробування морської ракети "Нептун". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО щодо завершення дії воєнного стану, передає кореспондент РБК-Україна.

"Також у новому році ми завершимо розробку та розпочнемо державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для враження морських берегових цілей за проектом "Нептун", - сказав він.

Крім того, Порошенко анонсував початок поставок ракет "Вільха" до Збройних сил.

"Ще одне рішення сьогоднішнього порядку денного. За підсумками, у 2018 році до ЗСУ поставлено майже 3 тисячі зразків озброєння і техніки. У 2019 році ми плануємо завершити низку напрямків зі створення ракетної і ракетно-реактивної зброї. Це стосується ракет, створених за проектом "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. Йдеться про початок їх серійного виробництва і початку поставок до військ ЗСУ", - заявив Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, Державний концерн "Укроборонпром" упродовж 2018 року передав до Збройних сил України (ЗСУ) понад 2500 одиниць високоточного озброєння.

В "Укроборонпромі" розраховують, що невдовзі розпочнеться серійне виробництво "Вільхи", яка суттєво посилить ракетно-артилерійську міць ЗСУ.

Протикорабельна ракета "Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".