Тисячі людей вийшли протестувати на Кубі
Тисячі кубинців вийшли на вулиці міст. Вони протестували через недієву боротьбу уряду з пандемією і повільні темпи вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Машини спецназу були зокрема помічені в Гавані.
Окрім неефективної боротьби з коронавірусом, протестувальники скаржились на кризу, дефіцит їжі і ліків.
Зазначається, що країна переживає погіршення економічної кризи, в якій уряд звинувачує головним чином санкції США та пандемію, тоді як протестувальники посилаються на некомпетентність та однопартійну систему радянського зразка.
Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив санкції проти Куби. Багато санкцій ввів 45-й глава держави Дональд Трамп.
РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.