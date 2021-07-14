США закликали владу Куби повернути людям Інтернет і звільнити затриманих

США закликали владу Куби повернути людям доступ до мобільного Інтернету, який був відключений під час протестів. Також закликали уряд звільнити затриманих демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Ситуацію на Кубі 13 липня прокоментував представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він закликав владу країни дати можливість людям висловлювати свою думку.

"Ми закликаємо лідерів Куби проявляти стриманість і поважати голос народу, відкриваючи всі засоби зв'язку, онлайн і офлайн", - сказав він.

Нед Прайс також привітав кубинський народ і схвалив проявлену ним мужність. Він зазначив, що влада повинна звільнити демонстрантів, які були затримані під час протестів.

"Ми закликаємо до спокою і засуджуємо будь-яке насильство проти тих, хто мирно демонструє свої сили. І ми також просимо кубинський уряд звільнити затриманих за мирні демонстрації", - зазначив він.