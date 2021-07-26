Протести на Кубі проти уряду: понад 500 людей зникли безвісти
Під час протестів на Кубі, які були спрямовані проти уряду, пропало безвісти понад 500 осіб. Всі вони досі вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Після того, як тисячі людей на Кубі вийшли на мітинги ще 11 липня, деякі сім'ї кажуть, що досі нічого не чули про своїх близьких і не були проінформовані про їх місцеперебування.
Як відомо, люди закликали уряд Куби до демократії і радикальних економічних реформ в умовах гострої нестачі продовольства і медикаментів.
Група юристів Cubalex заявляє, що були затримані сотні людей під час протестів на Кубі, багато з яких підлітки.
Прес-секретар Центру за вільну Кубу (базується у Вашингтоні) Джаннісет Ріверо вважає, що понад 500 протестувальників пропали безвісти. Вона зазначила, що багато з них були засуджені під час судових процесів. При цьому людям не надали захист юристів.
"Це набагато більше, тому що зараз продовжують заарештовувати людей. На Кубі немає верховенства закону. Ці судові процеси незаконні, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених", - зазначила вона.
За її словами, протести все ж можуть вплинути позитивно на майбутнє країни.
"Режим боїться людей, тому що люди вийшли на вулиці, щоб кричати про свободу, тому тепер вони намагаються встановити контроль над населенням", - зазначила Ріверо.
Уряд Куби заявляє, що навколо протестів ведеться кампанія дезінформації.
Нагадаємо, що США ввели санкції проти Куби. Вони торкнулися міністра оборони і спеціальної бригади МВС, які розганяли протести.
Раніше повідомлялося, що після протестів на Кубі відключили інтернет. США закликали уряд Куби дати людям право висловлюватися і звільнити затриманих.