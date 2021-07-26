ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протести на Кубі проти уряду: понад 500 людей зникли безвісти

Новость на русском →
Куба, Понеділок 26 липня 2021 05:40
Протести на Кубі проти уряду: понад 500 людей зникли безвісти Фото: під час протестів на Кубі пропало 500 осіб (twitter.com/HRDefsDE)
Автор: Наталья Скороход

Під час протестів на Кубі, які були спрямовані проти уряду, пропало безвісти понад 500 осіб. Всі вони досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Після того, як тисячі людей на Кубі вийшли на мітинги ще 11 липня, деякі сім'ї кажуть, що досі нічого не чули про своїх близьких і не були проінформовані про їх місцеперебування.

Як відомо, люди закликали уряд Куби до демократії і радикальних економічних реформ в умовах гострої нестачі продовольства і медикаментів.

Група юристів Cubalex заявляє, що були затримані сотні людей під час протестів на Кубі, багато з яких підлітки.

Прес-секретар Центру за вільну Кубу (базується у Вашингтоні) Джаннісет Ріверо вважає, що понад 500 протестувальників пропали безвісти. Вона зазначила, що багато з них були засуджені під час судових процесів. При цьому людям не надали захист юристів.

"Це набагато більше, тому що зараз продовжують заарештовувати людей. На Кубі немає верховенства закону. Ці судові процеси незаконні, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених", - зазначила вона.

За її словами, протести все ж можуть вплинути позитивно на майбутнє країни.

"Режим боїться людей, тому що люди вийшли на вулиці, щоб кричати про свободу, тому тепер вони намагаються встановити контроль над населенням", - зазначила Ріверо.

Уряд Куби заявляє, що навколо протестів ведеться кампанія дезінформації.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти Куби. Вони торкнулися міністра оборони і спеціальної бригади МВС, які розганяли протести.

Раніше повідомлялося, що після протестів на Кубі відключили інтернет. США закликали уряд Куби дати людям право висловлюватися і звільнити затриманих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куба протест
NEWS
Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"