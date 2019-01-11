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У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ

Новини » Енергетика    11.01.2019 - 15:02
У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обсяги газу зменшилися на 634,1 млн куб. м

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПХГ) за останній тиждень зменшилися на 634,1 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

Повідомляється, що станом на 9 січня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 13,1 млрд куб. м.

У &quot;Нафтогазі&quot; розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ

Нагадаємо, в 2018 році загальний обсяг транспортування нафти по системі магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.

В 2018 році обсяг транспортування нафти для споживачів України (НПЗ) склав 2,101 млн тонн (на 0,2% більше, ніж у 2017 році), а транзит - 13,335 млн тонн (зниження на 4,3% в порівнянні з 2017 роком).

У грудні 2018 року обсяг транспортованої нафти для потреб українських і європейських споживачів склав 1,405 млн тонн, що на 1,6% менше, ніж у грудні 2017 року.

Обсяг перекачування нафти для НПЗ України в грудні 2018 року зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,8% - до 175,399 тис. тонн.

Транзит у країни Східної Європи, порівняно з груднем 2017 року, зріс на 1,7% - до 1,229 млн тонн.

 

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