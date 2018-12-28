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Коболєв: РФ не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через ГТС України

Новини » Економіка    28.12.2018 - 19:08
Коболєв: РФ не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через ГТС України
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

"Газпром" порушує запевнення про збереження такого транзиту після 2019 року

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через українську газотранспортну систему після 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, Коболєв закликав країни Європейського союзу об'єктивно оцінювати невизначені вигоди та реальні загрози, які несе будівництво "Північного потоку-2" і втрата транзиту газу через ГТС України. Коболєв вказав на дії "Газпрому", які порушують запевнення про збереження такого транзиту після 2019 року.

"Газпром" заявив, що він виводить з експлуатації компресорні цехи на українському напрямку - незважаючи на обіцянки та запевнення, які російський уряд нібито дав нашим європейським партнерам, Росія не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через ГТС України після 2019 року", - повідомив Коболєв.

Коболєв вважає, що в планах російського "Газпрому" - перекинути транзит на "Північний потік", що завдасть непоправної шкоди енергетичній безпеці Європі. Таким чином, якщо будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде продовжено, то ніхто не зможе змусити Росію відмовитися від фактичного демонтажу об'єктів ГТС на українському напрямку.

"Концентрація значної частини експортних маршрутів на півночі, відмова від транзиту газу через надійну і гнучку ГТС України призведе до суттєвого підвищення техногенних ризиків", - сказав глава "Нафтогазу".

Крім того, Коболєв заявив, що Україна готова продовжувати вкладати необхідні кошти на підтримку ГТС, щоб забезпечити сучасну якість і прозорість роботи мережі. Коболєв вважає, що єдиний шлях, яким Євросоюз може зберегти український маршрут і змусити РФ підтримувати свої трубопроводи на українському напрямку в працездатному стані, відмовитися від будівництва газопроводу.

Нагадаємо, сьогодні Європейський комісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер вважає, що незважаючи на тиск з боку США проект газопроводу "Північний потік-2" не буде зупинено.

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