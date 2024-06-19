UKMTO: йеменские хуситы, вероятно, потопили еще одно судно в Красном море

По данным Службы морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), греческое судно-углевоз Tutor, вероятно, было потоплено в Красном море в результате недавнего ракетного удара со стороны боевиков хуситов в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Атакован корабль был еще 12 июня.

"Военные власти сообщают о морском мусоре и нефти, замеченных в последнем зарегистрированном месте", - говорится в обновленном отчете от UKMTO.

Один член экипажа, который, вероятно, находился в машинном отделении Tutor во время атак, остается пропавшим без вести.

Поражение коммерческих кораблей хуситами

Напомним, начиная с ноября прошлого года хуситы в Йемене наносят удары по кораблям в регионе Красного моря. Они объясняют свои атаки на коммерческое судоходство "знаком солидарности" с группировкой ХАМАС в Секторе Газе, где Израиль проводит военную операцию против террористов в ответ на массированную атаку в октябре 2023-го.

2 марта этого года в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это первый корабль, который пошел на дно после атаки боевиков.

Отмечается, что отчет UKMTO о вероятном затоплении Tutor поступил через неделю после того, как хуститы серьезно повредили это судно, шедшее под флагом Либерии. Кроме того, недавно также было атаковано украинское судно Verbena под флагом Палау, которое было загружено деревянными строительными материалами.

Экипаж "Вербены" покинул борт, поскольку не смог усмирить пожар после атаки. Этот корабль сейчас дрейфует в Аденском заливе.