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Всі дільничі комісії працюють у штатному режимі, - Нацполіція

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 11:24
Всі дільничі комісії працюють у штатному режимі, - Нацполіція
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі виборчі дільниці відкриті

Станом на 11 ранку всі виборчі комісії України для голосування на позачергових парламентських виборах працюють у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікер Національної поліції Ольга Атаманова у Facebook.

За її словами, на 11:00 всі виборчі комісії відкриті і працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборців на позачергових парламентських виборах. Голосування завершилося на ДВК №120852, який перебуває в Державному закладі "Покровський виправний центр (№79)".

Крім того, в Донецькій області викрили членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів в Раду. Інцидент стався у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів за підсумками результатів голосування.

Відзначимо, в Україні сьогодні проходять вибори в Раду. "Опора" вже повідомила про перші порушення в день виборів. Зокрема, дві комісії у Кривому Розі розпочали ранкові засідання раніше встановленого терміну.

Вибори в Раду: як проходить голосування У Дніпропетровській обл. на одній з ДВК проголосували всі виборці
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