Якщо погіршиться ситуація. В Польщі розглядають посилення карантину

Сьогодні у Польщі фіксується стрімке збільшення випадків захворюваності на коронавірус. У разі подальшого погіршення ситуації - уряд може розглянути можливість посилення карантину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо наприкінці жовтня ми будемо на середньому рівні понад 7000 випадків на день, нам доведеться розглянути можливість вжиття більш обмежувальних заходів. Рішення будуть прийняті на початку листопада", - заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

За словами голови МОЗ, країна не планує запроваджувати локдаун.

У суботу, вперше з травня, у Польщі зафіксували більше ніж 6 тисяч випадків зараження на добу.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Вальдемара Краска, щоденні випадки зростають щотижня на 90%.