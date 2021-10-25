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Если ухудшится ситуация. В Польше рассматривают усиление карантина

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Польша, Понедельник 25 октября 2021 15:26
Если ухудшится ситуация. В Польше рассматривают усиление карантина Фото: в Польше могут ужесточить карантин из-за ухудшения COVID-ситуации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Польше фиксируется стремительное увеличение случаев заболеваемости на коронавирус. В случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство может рассмотреть возможность ужесточения карантина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если в конце октября мы будем на среднем уровне более 7000 случаев в день, нам придется рассмотреть возможность принятия более ограничительных мер. Решения будут приняты в начале ноября", - заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По словам главы Минздрава, страна не планирует вводить локдаун.

В субботу, впервые с мая, в Польше зафиксировали более 6 тысяч случаев заражения в сутки.

По словам заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска, ежедневные случаи растут еженедельно на 90%.

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