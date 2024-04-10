Уклонистов хотят лишить права вождения, но есть два исключения

Проект закона о мобилизации, подготовленный ко второму чтению в Верховной Раде, содержит норму о запрете на управление автомобилем. Но есть два исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

Как сообщил депутат, в проекте говорится, что производство по делам по обращению ТЦК осуществляется на основании заявления о временном ограничении физического лица в праве управления транспортными средствами. Это происходит на срок до выполнения таким человеком требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.

Такое временное ограничение лица в праве управления транспортными средствами не применимо в случае:

1) если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника средств к существованию;

2) использования человеком транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанного в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в январе Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Законопроект был принят в первом чтении, после чего Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 4 тысячи правок.

Теперь парламент должен принять законопроект во втором чтении. В него еще могут вноситься правки в ходе голосования.

Законопроект при рассмотрении во втором чтении не будет содержать норм о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. В то же время в проекте оставили нормы по ограничению прав уклонистов.