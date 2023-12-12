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Уклонисты в рясах пытались попасть в Молдову. Но их обманули за 12 тысяч долларов

Украина, Вторник 12 декабря 2023 11:10
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Уклонисты в рясах пытались попасть в Молдову. Но их обманули за 12 тысяч долларов Фото: уклонисты в рясах пытались попасть в Молдову за 12 тысяч долларов (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники у границы с Молдовой задержали трех нарушителей в рясах и одного в спортивной одежде. Они за 12 тысяч долларов пытались уехать из Украины, но их обманули, покатав на лодке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как выяснили пограничники, из трех "батюшек" только один является клириком, который принадлежит к церкви с руководящим центром в России. Именно он и снабдил церковным нарядом двух своих попутчиков.

"Раньше протоиерей был в казначействе Киевско-Печерской Лавры. После отселения оттуда промосковской братии, он отправился на Харьковщину, а впоследствии решил попасть за границу - нелегально. Найти помощников в этом незаконном деле согласился его друг, живущий в одной из европейских стран", - рассказали в ГПСУ.

Уклонисты в рясах пытались попасть в Молдову. Но их обманули за 12 тысяч долларовУклонисты в рясах пытались попасть в Молдову за 12 тысяч долларов (dpsu.gov.ua)

По словам "паломников" за трансфер через границу они оплатили дельцам по 4 тысячи долларов каждый. Чтобы по дороге не вызывать подозрений, они нарядились в богослужебную одежду.

"Нарушителям границы казалось, что все идет по плану. На берегу озера Кагул их встретила лодка. Переправщик доставил пассажиров на противоположный берег и направил на свет ближайшего села", - рассказали пограничники.

Лодочник заверил, что это Молдова, а на самом деле перевез горе-нарушителей между двумя украинскими населенными пунктами, разделенными озером.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен.

В последнее время "расплодилось" большое количество организаторов схем незаконного выезда мужчин за границу Украины. Например, в сентябре шесть мужчин пытались выехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области.

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Молдова выезд за границу Мобилизация в Украине
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