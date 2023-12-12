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Ухилянти у рясах намагалися потрапити до Молдови. Але їх обдурили за 12 тисяч доларів

Україна, Вівторок 12 грудня 2023 11:10
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Ухилянти у рясах намагалися потрапити до Молдови. Але їх обдурили за 12 тисяч доларів Фото: ухилянти у рясах намагалися потрапити до Молдови за 12 тисяч доларів (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники біля кордону з Молдовою затримали трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі. Вони за 12 тисяч доларів намагались виїхати з України, але їх обдурили, покатавши на човні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як з'ясували прикордонники, із трьох "батюшок" лише один є кліриком, який належить до церкви з керівним центром в Росії. Саме він і забезпечив церковним вбранням двох своїх попутників.

"Раніше протоієрей був у казначействі Київсько-Печерської Лаври. Після відселення звідти промосковської братії, він подався на Харківщину, а згодом вирішив потрапити за кордон - нелегально. Знайти помічників у цій незаконній справі погодився його друг, який живе в одній з європейських країн", - розповіли в ДПСУ.

Ухилянти у рясах намагалися потрапити до Молдови. Але їх обдурили за 12 тисяч доларівУхилянти у рясах намагалися потрапити до Молдови за 12 тисяч доларів (dpsu.gov.ua)

Зі слів "паломників" за трансфер через кордон вони сплатили ділкам по 4 тисячі доларів кожний. Аби по дорозі не викликати підозр вони нарядилися у богослужбовий одяг.

"Порушникам кордону здавалося, що все йде за планом. На березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег та направив на світло найближчого села", - розповіли прикордонники.

Човняр запевнив, що то Молдова, а насправді перевіз горе-порушників між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 14 лютого мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено.

Останнім часом "розплодилася" велика кількість організаторів схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Наприклад, у вересні шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині.

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