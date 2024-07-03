Неявка в ТЦК. Можно ли не идти в армию после оплаты штрафа: объяснение юриста
Мобилизация в Украине продолжается, однако некоторые военнообязанные граждане до сих пор игнорируют повестки и не спешат в ТЦК и СП.
РБК-Украина рассказывает, где можно получить повестку, какими они бывают, а также можно ли не идти в армию после уплаты штрафа за неявку в ТЦК.
Где можно получить повестку
Уполномоченные лица имеют право вручить военнообязанному человеку повестку как по месту жительства, так и в любом общественном месте (даже на работе).
Вручать повестку вправе:
- уполномоченные представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
- представители районных, городских государственных администраций (военных администраций)
- представители органов местного самоуправления
- работодатели
Какие повестки бывают
Повестка - официальный вызов военнообязанного в ТЦК и СП, с целью:
- взятия на военный учет
- прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе
- уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберіг"
- призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы
Во время мобилизации граждане обязаны явиться по повестке в сроки, указанные в ней. Если же человек игнорирует повестку, его могут оштрафовать.
Можно ли не идти в армию после оплаты штрафа
По словам адвоката ЮКК "Де-Юре" Ларисы Кись, если человеку выписали штраф за неявку в ТЦК и он его оплатил, это не значит, что ему не нужно идти в армию.
"Уплата штрафа не освобождает от долга военной службы", - подчеркнула эксперт.
Она уточнила, что оплата штрафа является лишь "исполнением долга за нарушение" - неявку по повестке в определенную дату.
"Любая другая повестка (вызов на другую дату) и неявка в эту дату - будет новым нарушением", - отметила юрист.
Согласно ее информации, ограничения "по количеству возможных вызовов по повестке" - отсутствуют.
"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры - направления повестки по почте - штрафы могут появляться условно каждые два месяца", - рассказала юрист.
Она отметила также, что ТЦК и СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".
"И каждый раз - штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не столь уж длинный", - подытожила Кись.
Напомним, ранее мы рассказывали, как будут наказывать тех, кто вовремя не обновил данные в ТЦК.
Кроме того, в Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней.
При подготовке материала были использованы следующие источники: закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", Army.gov.ua.
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