Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила семь новых схем

По данным следствия, за деньги злоумышленники "помогали" военнообязанным избежать призыва и уехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства за границу.

Отмечается, что благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальный выезд в страны ЕС более сотни потенциальных призывников.

Киев

В Киеве задержаны два гражданина одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности.

Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу из-за предварительно подготовленных лесных троп на Закарпатье.

Львовская область

Военные контрразведчики задержали должностное лицо отделения рекрутинга и комплектования районного военкомата во Львовской области, которое требовало 17 тысяч долларов из двух работников местного предприятия.

Ивано-Франковская область

Правоохранители задержали начальника одного из районных военкоматов. За взятку он "списывал" местных мужчин по военному учету по состоянию здоровья.

Черкасская область

СБУ сообщила о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии в Черкасской области, который "торговал" фиктивными справками о наличии "тяжелых" заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу - врача ВВК.

Кировоградская область

В Кировоградской области задержан чиновник одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские выводы и продавал их военнообязанным.

Одесская область

По материалам СБУ, 5,2 года тюрьмы получил делец, пытавшийся переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска.

Фото: СБУ ликвидировала еще семь схем уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)

Уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы незаконного выезда мужчин за границу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.