Ухилення від мобілізації. СБУ викрила сім нових схем

За даними слідства, за гроші зловмисники "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 500 до 8,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон.

Зазначається, що завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному виїзду до країн ЄС більше сотні потенційних призовників.

Київ

У Києві затримано двох громадян однієї з країн Південного Кавказу, які продавали підроблені документи про багатодітне батьківство чи волонтерську діяльність.

Також зловмисники виводили своїх клієнтів за кордон через заздалегідь підготовлені лісові стежки на Закарпатті.

Львівська область

Військові контррозвідники затримали посадовицю відділення рекрутингу та комплектування районного військкомату у Львівській області, яка вимагала 17 тисяч доларів з двох працівників місцевого підприємства.

Івано-Франківська область

Правоохоронці затримали начальника одного з районних військкоматів. За хабарі він "списував" місцевих чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

Черкаська область

СБУ повідомила про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії у Черкаській області, який "торгував" фіктивними довідками про наявність "тяжких" захворювань. До незаконної діяльності він залучив свого колегу - лікаря ВЛК.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області затримали посадовця одного із райвійськкоматів, який у змові з членами ВЛК підробляв медичні висновки й продавав їх військовозобов’язаним.

Одеська область

За матеріалами СБУ, 5,2 року тюрми отримав ділок, який намагався переправити за кордон групу ухилянтів поза пунктами пропуску.

Фото: СБУ ліквідувала ще сім схем ухилення від мобілізації (ssu.gov.ua)

Ухилення від мобілізації

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.