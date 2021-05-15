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На Ухань обрушився потужний торнадо: загинуло 6 осіб, десятки поранені

Автор: Наталья Скороход

На Ухань обрушився потужний торнадо. Він забрав життя 6 осіб, також десятки людей отримали травми.

Про це повідомляє телеканал CGTN.

Торнадо обрушився на провінцію Хубей в китайському Ухані в п'ятницю ввечері. В результаті 6 людей загинули і 218 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За повідомленням уряду округу, торнадо, що вловлює вітер зі швидкістю 23,9 метра в секунду, пронісся через район Кайдіан о 20:39, поваливши кілька навісів на будмайданчиках і пошкодивши велику кількість дерев.

Відомо також, що 85 будівель були зруйновані, постраждали близько 400 будинків і будівель. Крім цього поламано велику кількість дерев, звалився баштовий кран.

Нагадаємо, нещодавно по Японії пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.

Раніше повідомлялося, що торнадо обрушився на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.

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