На Ухань обрушился мощный торнадо: погибло 6 человек, десятки ранены

На Ухань обрушился мощный торнадо . Он унес жизни 6 человек, также десятки людей получили травмы.

Торнадо обрушился на провинцию Хубэй в китайском Ухане в пятницу вечером. В результате 6 человек погибли и 218 получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению правительства округа, торнадо, улавливающий ветер со скоростью 23,9 метра в секунду, пронесся через район Кайдиан в 20:39, повалив несколько навесов на стройплощадках и повредив большое количество деревьев.

Известно также, что 85 зданий были разрушены, пострадали около 400 домов и строений. Помимо этого поломано большое количество деревьев, рухнул башенный кран.