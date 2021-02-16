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У Північній Кароліні вирує торнадо, є загиблі і постраждалі

Новость на русском → Північна Кароліна, Вівторок 16 лютого 2021 16:00
У Північній Кароліні вирує торнадо, є загиблі і постраждалі Фото: наслідки торнадо (twitter.com tanner barth)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні американський штат Північна Кароліна сколихнуло торнадо. У результаті негоди вже загинули щонайменше троє осіб та ще 10 отримали травми.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, торнадо вдарило по округу Барнсвік після півночі. Воно призвело до того, що тисячі людей залишилися без світла, а десятки будинків були зруйновані. Наразі рятувальники продовжують шукати людей, які застрягли під завалами.

"Я ще ніколи не бачив такого. Багато руйнувань. Це буде довгий процес із відновлення міста", - заявив шериф округу Джон Інграм.

Він також попросив людей уникати цього району, поки бригади розчищають вулиці та шукають жертв.

Фото: наслідки торнадо (twitter.com tanner barth)

Нагадаємо, у турецькій провінції Ізмір в ніч на 12 лютого через шквальний вітер та смерч постраждали щонайменше 16 людей. Пошкодження також отримали десятки будинків, споруд та транспорт.

Крім того, РБК-Україна писало, що на Китай обрушився потужний ураган. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, в результаті якої 190 осіб отримали поранення і шість осіб загинули.

Також на Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.

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