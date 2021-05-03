По Японії пронісся сильний торнадо: перевертав автомобілі та зносив дахи будинків

По Японії пронісся сильний торнадо , який перевертав автомобілі та зносив дахи будинків. Всього постраждало 92 будівлі та кілька людей отримали травми.

Стихія пошкодила 92 будови в місті префектури Сідзуока в суботу. Про пошкодження повідомили в неділю.

Зараз метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо після того, як багато будівель в Сідзуоці були зруйновані.

Видання уточнює, що в місті були зірвані дахи будівель, розбиті скляні вікна і автомобілі кинуті на бік. Крім того, міська влада заявила, що три людини отримали легкі травми.

Сильний вітер повалив на бік і опори електропостачання, що викликало небезпечну ситуацію і призвело до відключень. Близько 3200 домашніх господарств постраждали від відключення електроенергії.

У неділю жителі прибирали скло і залишки черепиці, якими була всіяна територія після торнадо. Люди кажуть, що по всьому кварталу люто гуркотіли вікна будинків, а потім електрику відключили.