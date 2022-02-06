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Україна програла Іспанії матч за "бронзу" футзального Євро

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Амстердам, Неділя 06 лютого 2022 17:03
Україна програла Іспанії матч за "бронзу" футзального Євро Фото: Іспанія – Україна (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Антон Федорців

Футзальна збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи. У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромно поступилися збірній Іспанії (1:4).

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Перша небезпечна нагода виникла на 7-й хвилині. Це Абакшин із вбивчої позиції завдав удару, але іспанський кіпер зумів парирувати м'яч. Добивання ж заблокував оборонець.

Натомість Іспанія відповіла відразу голом. Через чотири хвилини після моменту Абакшина піренеєць Мельядо завдав потужного пострілу в дев'ятку – Ципун шансів не мав.

Згодом подвоїти перевагу іспанців міг Ерреро. Проте, його удар із власної половини на себе прийняла стійка.

На 17-й хвилині збірна України зрівняла рахунок. Вдало у відборі відіграв Корсун, а Ігор Чернявський підхопив м'яч і точно пробив у ближій кут – 1:1!

Україна програла Іспанії матч за &quot;бронзу&quot; футзального Євро

Щастя "синьо-жовтих", однак, було недовгим. Фактично в атаці у відповідь українська оборона проґавила Солано, який знову вивів іспанців вперед.

На другий тайм Україна вийшла налаштованою відігратися. Зі старту, а потім ще кілька разів по ходу 20-хвилинки команда Олександра Косенка грала з п'ятьма польовими.

Та справді гольових моментів в українців було небагато. Стовідсотковий лише один – Лебідь потужно приклався, а воротар іспанців лише дивом відбив м'яч.

Україна програла Іспанії матч за &quot;бронзу&quot; футзального Євро

Зате в обороні через оголені тили українці постійно змушені були грати самовіддано, щоб не пропустити більше. Зрештою, тиск іспанців дав свої плоди ще двічі. Голами відзначилися Бовіс і Адольфо.

Фінальний штурм українців рахунок на табло вже не змінив. Іспанці на класі здобули впевнену перемогу й забрали бронзові нагороди Євро-2022.

Нагадаємо, що раніше Росія подала скаргу до УЄФА за мотивами матчу проти збірної України на чемпіонаті Європи з футзалу.

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