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Пентагон створить групу з розслідування випадків появи НЛО

США, П'ятниця 14 серпня 2020 03:31
Пентагон створить групу з розслідування випадків появи НЛО
Фото: НЛО (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

У відомстві в найближчі дні оголосять про її створення

Пентагон займається формуванням робочої групи з дослідження непізнаних літаючих об'єктів, з якими стикалися льотчики ВПС. Куруватиме цю робочу групу заступник міністра оборони Девід Норквист.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що раніше у проблемі намагалися розібратися Військово-морські сили (ВМС) країни, оскільки саме пілоти задокументували більшу частину невпізнаних летючих об'єктів. Проблема появи таких об'єктів давно турбує відомство, як наголошується в публікації. Деякі вважають, що це безпілотники земних супротивників, які намагаються зібрати дані про війська суперника.

Про створення групи офіційно оголосять вже найближчими днями.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

Спеціальна група з вивчення непізнаних летючих об'єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоні розкриє частина зібраних даних.

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