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Пентагон створить нову групу для розслідування повідомлень про НЛО

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Середа 24 листопада 2021 14:52
Пентагон створить нову групу для розслідування повідомлень про НЛО Фото: Пентагон створить нову групу для розслідування повідомлень про НЛО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США заявило, що створить нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО в обмеженому повітряному просторі. Формування групи відбулося після того, як уряд США опублікував звіт, в якому надали повідомлення про спостереження, в яких було недостатньо даних для визначення природи таємничих літаючих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

"Сьогодні заступник Міністра оборони Кетлін Хікс в тісній співпраці з директором Національної розвідки доручила заступнику Міністра оборони з питань розвідки і безпеки створити в рамках його офісу групу синхронізації ідентифікації та управління повітряними об'єктами (AOIMSG) як наступника цільової групи ВМС США з непізнаних повітряних явищ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що присутність непізнаного повітряного явища (UAP) в обмеженому повітряному просторі створює потенційну загрозу безпеці польотів для екіпажів і викликає потенційні проблеми національної безпеки.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

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Пентагон Сполучені Штати Америки
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