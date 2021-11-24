Пентагон створить нову групу для розслідування повідомлень про НЛО

Міністерство оборони США заявило, що створить нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО в обмеженому повітряному просторі. Формування групи відбулося після того, як уряд США опублікував звіт, в якому надали повідомлення про спостереження, в яких було недостатньо даних для визначення природи таємничих літаючих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

"Сьогодні заступник Міністра оборони Кетлін Хікс в тісній співпраці з директором Національної розвідки доручила заступнику Міністра оборони з питань розвідки і безпеки створити в рамках його офісу групу синхронізації ідентифікації та управління повітряними об'єктами (AOIMSG) як наступника цільової групи ВМС США з непізнаних повітряних явищ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що присутність непізнаного повітряного явища (UAP) в обмеженому повітряному просторі створює потенційну загрозу безпеці польотів для екіпажів і викликає потенційні проблеми національної безпеки.