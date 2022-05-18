Загроза нацбезпеці: у Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання в Конгресі.

Останній раз конгресмени проводив публічні слухання на цю тему 50 років тому.

У 70-х США закрили проєкт "Синя книга", який намагався розбиратися в подібних випадках і каталогізував їх.

На слуханнях обговорювалася доповідь, складена на основі рапортів військових льотчиків США, яка була опублікована майже рік тому. У ньому наводяться відомості про понад 140 випадків невпізнаних повітряних явищ, що фіксувалися з 2004 року.

За останні 20 років в небі було зареєстровано зростаюча кількість НЛО, заявив представник Пентагону на слуханнях в Конгресі.

"З початку 2000-х років ми стали свідками збільшення числа несанкціонованих і/або невпізнаних літаків або об'єктів в контрольованих військовими тренувальних зонах, а також в іншому спеціально позначеному повітряному просторі",- заявив заступник директора розвідки військово-морських сил Скотт Брей.

Сьогодні парламент більше турбує, що НЛО - це не інопланетні цивілізації, а Китай або Росія, що використовують нові технології в космосі і повітряному просторі США.

Демократ Андре Карсон, голова комісії заявив, що потрібно зняти з теми НЛО "клеймо", яке довгий час заважало якісному аналізу розвідувальних даних.