Порошенко під час візиту у Гельсінкі підніме питання звільнення політв'язнів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Також про це Порошенко говоритиме у Парижі

Президент України Петро Порошенко під час візиту у Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка та активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента.

"Питання звільнення українських заручників я буду піднімати під час візиту у Гельсінкі 7 листопада, Парижі - 11 листопада. Ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізму, щоб і Олег Сенцов, і Роман Сущенко, і Володимир Балух та інші політв'язні опинилися дома", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше у РФ заявили про поліпшення стану здоров'я Сенцова. За словами Максименка, Сенцов "повернувся до активного творчого життя" і пише кілька книг і п'єсу.

Відзначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві Сенцов зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я і патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг.

За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, українець вийшов з голодування з тяжкими наслідками для здоров'я.