Курс доллара Экономика Авто Tech

Венгрию снова лишили российской нефти ударом по нефтепроводу "Дружба"

Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия снова перестала получать российскую нефть. Это произошло после удара дронов по нефтепроводу "Дружба".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена", - написал он.

Сийярто утверждает, что якобы "это очередная атака на энергетическую безопасность" Венгрии и "очередная попытка втянуть нас в войну".

Союзник Кремля пообещал "продолжать поддерживать усилия по установлению мира и защищать национальные интересы всеми силами".

 

Удар Мадяра

Ранее командующих Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", входящую в систему нефтепровода "Дружба".

Мадяр также обнародовал видео пожара после дроновой атаки.

На этой неделе украинские дроны атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское" в Тамбовской области. Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

Тогда Сийярто заявил, что Венгрия осталась без российской нефти. Министр угрожал остановить продажу Украине электроэнергии.

Однако прокачка нефти в Венгрию и Словакию была быстро восстановлена поле ремонта.

