Венгрию снова лишили российской нефти ударом по нефтепроводу "Дружба"

Венгрия снова перестала получать российскую нефть. Это произошло после удара дронов по нефтепроводу "Дружба".
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена", - написал он.
Сийярто утверждает, что якобы "это очередная атака на энергетическую безопасность" Венгрии и "очередная попытка втянуть нас в войну".
Союзник Кремля пообещал "продолжать поддерживать усилия по установлению мира и защищать национальные интересы всеми силами".
Ранее командующих Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", входящую в систему нефтепровода "Дружба".
Мадяр также обнародовал видео пожара после дроновой атаки.
На этой неделе украинские дроны атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское" в Тамбовской области. Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
Тогда Сийярто заявил, что Венгрия осталась без российской нефти. Министр угрожал остановить продажу Украине электроэнергии.
Однако прокачка нефти в Венгрию и Словакию была быстро восстановлена поле ремонта.