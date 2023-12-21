Орбан признал, что страны ЕС могут выделить Украине 50 млрд евро и без Венгрии

Европейский Союз может обойти вето Венгрии на выделение пакета совместной помощи Украине, заключив отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

ЕС ищет способы преодолеть непримиримую позицию Венгрии после того, как переговоры о пакете помощи Украине в размере 50 млрд евро закончились неудачей на саммите на прошлой неделе.

Потенциальный резервный вариант, который был предложен, заключается в том, чтобы страны-члены ЕС направляли деньги в Киев вне бюджетного процесса ЕС. Этот вариант, как заявил Орбан, может быть жизнеспособным.

"Это не вопрос того, что волю Венгрии можно обойти во многих областях, - заявил Орбан журналистам в Будапеште. - У остальных тоже есть такая возможность в этой области".

Любая помощь Украине должна предоставляться на более короткий срок, чем нынешнее предложение, сказал Орбан, добавив, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от споров по поводу финансирования ЕС Венгрии.

Помощь Украине и позиция Венгрии

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14 декабря. Однако Венгрия ветировала решение.

Вопрос о помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Одним из вариантов являются двусторонние соглашения Украины с членами ЕС на соответствующие суммы.

Страны-члены Европейского Союза также рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о выделении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.