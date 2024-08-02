В Венгрии обвинили Хорватию в "ненадежности" после предложения поставлять нефть

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что Украина запретила транзит российской нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию через свою территорию. Хотя украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.

После этого в Венгрии и Словакии началась истерика.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.

В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Ведь введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.

К тому же Еврокомиссия предварительно не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".

Тем временем, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через Адриатический нефтепровод JANAF.

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