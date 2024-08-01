Хорватия готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию, - премьер
Хорватия готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через Адриатический нефтепровод JANAF.
Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское информационное агентство HINA.
Пленкович сообщил, что направил письмо венгерскому и словацкому премьерам, а также председателю Европейской комиссии, в котором выразил готовность Хорватии и нефтяной компании JANAF транспортировать нефть в Венгрию и Словакию.
По его словам, оператор Адриатического нефтепровода JANAF готов вести переговоры с венгерским энергоконцерном MOL по вопросам логистики и обеспечения энергетической безопасности в изменившихся условиях.
Как отметил Пленкович, письмо было отправлено в среду, 31 июля, "в контексте решения Украины приостановить транзит через свою территорию нефти российской компании "Лукойл".
Глава хорватского правительства отметил готовность обеспечить поставки нефтеперерабатывающих предприятий Венгрии и Словакии в объеме более 14 млн тонн сырья.
Снабжение предполагается вести с помощью нефтепровода, соединяющего терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что Украина запретила транзит российской нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию через свою территорию. При этом украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.
После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.
В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.
Недавно сообщалось, что Украина готова принять участие в консультациях по ситуации с транзитом нефти "Лукойл" в Словакию и Венгрию, если Евросоюз примет соответствующее решение.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Ведь введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.
К тому же Еврокомиссия предварительно не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".
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