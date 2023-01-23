RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Венгрии заявили, что не поддерживают санкции ЕС против атомной энергетики РФ

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не может поддержать какие-либо санкции ЕС, направленные против атомной энергетики России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Hirado.hu.

Глава МИД страны отметил, что его коллега из Украины Дмитрий Кулеба требовал, чтобы под санкции попала российская атомная энергетика. В ответ Сийярто подчеркнул, что прошлый год является ярким свидетельством того, что санкции наносят больше вреда Европе, чем России.

"Правительство подписало контракты на строительство новой атомной электростанции 9 лет назад, и энергоснабжение страны не гарантировано без строительства "Пакш-2" в будущем. Поэтому Венгрия не поддержит никаких санкционных мер, влияющих на ядерную энергетику", - подчеркнул Сийярто и добавил, что в вопросе энергообеспечения страны нет компромиссов.

Министр сказал, что обратился в Европейскую комиссию с просьбой, что если будет сделано предложение о санкциях, то оно не должно влиять на атомную энергетику. Сийярто отметил, что венгерская сторона может даже предложить свой план санкций во второй половине недели.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по словам посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова, Венгрия не сможет постоянно использовать право вето в совместных решениях стран ЕС, в том числе касающихся Украины.

Мы писали, что Венгрия пыталась заблокировать 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины. К тому же Венгрия хочет исключить из списка санкций ЕС девять российских олигархов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзенергетикиСлужба безопасности Украины