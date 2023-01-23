В Венгрии заявили, что не поддерживают санкции ЕС против атомной энергетики РФ

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не может поддержать какие-либо санкции ЕС, направленные против атомной энергетики России.

Глава МИД страны отметил, что его коллега из Украины Дмитрий Кулеба требовал, чтобы под санкции попала российская атомная энергетика. В ответ Сийярто подчеркнул, что прошлый год является ярким свидетельством того, что санкции наносят больше вреда Европе, чем России.

"Правительство подписало контракты на строительство новой атомной электростанции 9 лет назад, и энергоснабжение страны не гарантировано без строительства "Пакш-2" в будущем. Поэтому Венгрия не поддержит никаких санкционных мер, влияющих на ядерную энергетику", - подчеркнул Сийярто и добавил, что в вопросе энергообеспечения страны нет компромиссов.

Министр сказал, что обратился в Европейскую комиссию с просьбой, что если будет сделано предложение о санкциях, то оно не должно влиять на атомную энергетику. Сийярто отметил, что венгерская сторона может даже предложить свой план санкций во второй половине недели.