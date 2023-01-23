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Посол о новом вето Венгрии: аргумент "не хочу" в ЕС не работает

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Украина, Понедельник 23 января 2023 12:50
Посол о новом вето Венгрии: аргумент "не хочу" в ЕС не работает Фото: посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Венгрия не сможет постоянно использовать право вето в совместных решениях стран ЕС, в частности, касающихся Украины. Для этого Будапешту понадобятся рациональные аргументы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины при ЕС Всеволода Ченцова.

"Венгрия, как и все государства-члены ЕС пытается защищать свои интересы. Но довольно часто она пытается это делать за счет других, в том числе Украины, и Украина становится заложником этих сложных ситуаций внутри ЕС. Поэтому они могут пытаться заблокировать все что угодно. Есть ли у них возможность это делать? Это всегда баланс. Если ты переходишь определенные красные линии, тебя перестают воспринимать и ты оказываешься в изоляции", - отметил он.

По словам посла, Будапешту понадобятся рациональные аргументы, чтобы блокировать дальнейшие европейские санкции против России.

"Уже были попытки Венгрии ставить знак вопроса о продлении санкций в отношении группы лиц, российских олигархов. Эта попытка была неудачной. Конечно, еще должно быть принято решение, но это свидетельствует, что у Венгрии нет реальных аргументов, почему они выступают против продолжения таких санкций. Аргумент "не хочу" - в ЕС это так не работает", - объяснил он.

Ченцов добавил, что государство должно доказать, почему такое решение важно не только для него, но и для всего ЕС, аргументировать его и получить большинство.

"Я считаю, что это обречено на поражение", - констатировал посол.

Как сообщалось, Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружение для Украины.

Напомним, вице-премьер-министр объяснила, как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС.

К тому же Венгрия хочет исключить из списка санкций ЕС девять российских олигархов.

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