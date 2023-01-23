UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Угорщині заявили, що не підтримують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не може підтримати будь-які санкції ЄС, спрямовані проти атомної енергетики Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Hirado.hu.

Як зазначає видання, очільник МЗС країни зауважив, що його колега з України Дмитро Кулеба вимагав, щоб під санкції потрапила російська атомна енергетика. У відповідь Сійярто підкреслив, що минулий рік є яскравим свідченням того, що санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії.

"Уряд підписав контракти на будівництво нової атомної електростанції 9 років тому, і енергопостачання країни не гарантоване без будівництва "Пакш-2" в майбутньому. Тому Угорщина не підтримає жодних санкційних заходів, які впливають на ядерну енергетику", - наголосив Сійярто і додав, що у питанні енергозабезпечення країни не існує компромісів.

Міністр сказав, що звернувся до Європейської комісії з проханням, що якщо буде зроблена пропозиція щодо санкцій, то вона не повинна впливати на атомну енергетику. Сійярто зауважив, що угорська сторона може навіть запропонувати власний план санкцій у другій половині тижня.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла України в ЄС Всеволода Ченцова, Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях країн ЄС, зокрема тих, що стосуються України.

Ми писали, що Угорщина намагалася заблокувати сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України. До того ж Угорщина хоче виключити зі списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзенергетикиСлужба безпеки України