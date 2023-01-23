В Угорщині заявили, що не підтримують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не може підтримати будь-які санкції ЄС, спрямовані проти атомної енергетики Росії.

Як зазначає видання, очільник МЗС країни зауважив, що його колега з України Дмитро Кулеба вимагав, щоб під санкції потрапила російська атомна енергетика. У відповідь Сійярто підкреслив, що минулий рік є яскравим свідченням того, що санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії.

"Уряд підписав контракти на будівництво нової атомної електростанції 9 років тому, і енергопостачання країни не гарантоване без будівництва "Пакш-2" в майбутньому. Тому Угорщина не підтримає жодних санкційних заходів, які впливають на ядерну енергетику", - наголосив Сійярто і додав, що у питанні енергозабезпечення країни не існує компромісів.

Міністр сказав, що звернувся до Європейської комісії з проханням, що якщо буде зроблена пропозиція щодо санкцій, то вона не повинна впливати на атомну енергетику. Сійярто зауважив, що угорська сторона може навіть запропонувати власний план санкцій у другій половині тижня.