В Угорщині заявили, що не підтримують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не може підтримати будь-які санкції ЄС, спрямовані проти атомної енергетики Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Hirado.hu.
Як зазначає видання, очільник МЗС країни зауважив, що його колега з України Дмитро Кулеба вимагав, щоб під санкції потрапила російська атомна енергетика. У відповідь Сійярто підкреслив, що минулий рік є яскравим свідченням того, що санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії.
"Уряд підписав контракти на будівництво нової атомної електростанції 9 років тому, і енергопостачання країни не гарантоване без будівництва "Пакш-2" в майбутньому. Тому Угорщина не підтримає жодних санкційних заходів, які впливають на ядерну енергетику", - наголосив Сійярто і додав, що у питанні енергозабезпечення країни не існує компромісів.
Міністр сказав, що звернувся до Європейської комісії з проханням, що якщо буде зроблена пропозиція щодо санкцій, то вона не повинна впливати на атомну енергетику. Сійярто зауважив, що угорська сторона може навіть запропонувати власний план санкцій у другій половині тижня.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла України в ЄС Всеволода Ченцова, Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях країн ЄС, зокрема тих, що стосуються України.
Ми писали, що Угорщина намагалася заблокувати сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України. До того ж Угорщина хоче виключити зі списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.
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