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В Венгрии заявили о якобы исключении из санкций США против "Газпромбанка"

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США предоставили Венгрии исключение из санкций против "Газпромбанка". Это позволит Будапешту продолжать платить России за газ.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

Что известно о "Газпромбанке"

Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский "Газпромбанк", поскольку он усилил попытки наказать Москву за войну в Украине.

Однако, согласно последнему указу российского диктатора Владимира Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.

Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей.

Недавно стало известно, что даже некоторые из ЕС уговаривают США смягчить санкции против российского "Газпромбанка".

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