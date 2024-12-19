Что известно о "Газпромбанке"

Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский "Газпромбанк", поскольку он усилил попытки наказать Москву за войну в Украине.

Однако, согласно последнему указу российского диктатора Владимира Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.

Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей.

Недавно стало известно, что даже некоторые из ЕС уговаривают США смягчить санкции против российского "Газпромбанка".

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