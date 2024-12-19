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В Угорщині заявили про нібито виняток із санкцій США проти "Газпромбанку"

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США надали Угорщині виняток із санкцій проти "Газпромбанку". Це дозволить Будапешту продовжувати платити Росії за газ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

 

Що відомо про "Газпромбанк"

Нагадаємо, що ще минулого місяця США наклали санкції на російський "Газпромбанк", оскільки він посилив спроби покарати Москву за війну в Україні.

Однак, згідно з останнім указом російського диктатора Володимира Путіна, іноземні покупці тепер можуть використовувати інші банки для конвертації грошей у рублі перед переказом.

Але "Газпромбанк" досі залишається єдиною уповноваженою установою для здійснення платежів.

Нещодавно стало відомо, що навіть дехто з ЄС вмовляє США пом’якшити санкції проти російського "Газпромбанку".

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