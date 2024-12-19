В Венгрии заявили о якобы исключении из санкций США против "Газпромбанка"

США предоставили Венгрии исключение из санкций против "Газпромбанка". Это позволит Будапешту продолжать платить России за газ.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook .

Сийярто сказал, что США продолжают запрещать финансовые операции через "Газпромбанк", связанные с атомной станцией Paks 2, которую российский Росатом строит в Венгрии, назвав это "вполне политическим решением".

"Сегодня они (США, - ред.) дали освобождение от оплаты за газ в отношении "Газпромбанка", это хорошая новость, но тем временем мы выработали решение с нашими региональными союзниками, альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять платежи", - сказал Сийярто.

Что известно о "Газпромбанке"

Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский "Газпромбанк", поскольку он усилил попытки наказать Москву за войну в Украине.

Однако, согласно последнему указу российского диктатора Владимира Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.

Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей.

Недавно стало известно, что даже некоторые из ЕС уговаривают США смягчить санкции против российского "Газпромбанка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.