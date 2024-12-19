ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Венгрии заявили о якобы исключении из санкций США против "Газпромбанка"

Венгрия, Четверг 19 декабря 2024 20:43
UA EN RU
В Венгрии заявили о якобы исключении из санкций США против "Газпромбанка" Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США предоставили Венгрии исключение из санкций против "Газпромбанка". Это позволит Будапешту продолжать платить России за газ.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"Сегодня они (США, - ред.) дали освобождение от оплаты за газ в отношении "Газпромбанка", это хорошая новость, но тем временем мы выработали решение с нашими региональными союзниками, альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять платежи", - сказал Сийярто.

Сийярто сказал, что США продолжают запрещать финансовые операции через "Газпромбанк", связанные с атомной станцией Paks 2, которую российский Росатом строит в Венгрии, назвав это "вполне политическим решением".

Что известно о "Газпромбанке"

Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский "Газпромбанк", поскольку он усилил попытки наказать Москву за войну в Украине.

Однако, согласно последнему указу российского диктатора Владимира Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.

Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей.

Недавно стало известно, что даже некоторые из ЕС уговаривают США смягчить санкции против российского "Газпромбанка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Соединенные Штаты Америки Венгрия
NEWS
Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте
Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл