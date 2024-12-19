В Угорщині заявили про нібито виняток із санкцій США проти "Газпромбанку"

США надали Угорщині виняток із санкцій проти "Газпромбанку". Це дозволить Будапешту продовжувати платити Росії за газ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"Сьогодні вони (США, - ред.) дали звільнення від оплати за газ щодо "Газпромбанку", це хороша новина, але тим часом ми виробили рішення з нашими регіональними союзниками, альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкції, але дозволяє здійснювати платежі", - сказав Сійярто. Сійярто сказав, що США продовжують забороняти фінансові операції через "Газпромбанк", пов'язані з атомною станцією Paks 2, яку російський Росатом будує в Угорщині, назвавши це "цілком політичним рішенням".