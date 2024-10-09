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В Венгрии запугивают третьей мировой войной в случае вступления Украины в НАТО

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Венгрии считают, что вступление Украины в НАТО якобы приведет к началу третьей мировой войны. Поэтому Будапешт выступает против такого пополнения Альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

По мнению скандального венгерского чиновника, членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой из-за статьи о коллективной обороне. 

"Я думаю, что любой, кто думает об этом вопросе со здравым смыслом, не хочет создавать такую ​​опасность. Так что позиция Венгрии ясна: прием Украины в НАТО невозможен", - заявил Сийярто. 

Глава МИД Венгрии заверяет, что большинство министров иностранных дел стран ЕС "занимают такую же позицию во время переговоров за закрытыми дверями". 

 

Вступление Украины в НАТО

Напомним, процесс вступления Украины в НАТО сталкивается с рядом сложностей на фоне продолжения войны с Россией.

В частности, страны-члены Альянса не захотели даже предоставлять Украине приглашение в ходе вашингтонского саммита, который состоялся в июле. В итоговом коммюнике все ограничилось заявлением о том, что вступление Украины является "неизбежным".

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в июне подчеркивал, что Украина должна выиграть войну с Россией для вступления в Североатлантический альянс.

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