В Венгрии запугивают третьей мировой войной в случае вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО

Напомним, процесс вступления Украины в НАТО сталкивается с рядом сложностей на фоне продолжения войны с Россией.

В частности, страны-члены Альянса не захотели даже предоставлять Украине приглашение в ходе вашингтонского саммита, который состоялся в июле. В итоговом коммюнике все ограничилось заявлением о том, что вступление Украины является "неизбежным".

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в июне подчеркивал, что Украина должна выиграть войну с Россией для вступления в Североатлантический альянс.

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