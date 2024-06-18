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Украина должна выиграть войну, чтобы вступить в НАТО, - Кирби

США, Вторник 18 июня 2024 09:10
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Украина должна выиграть войну, чтобы вступить в НАТО, - Кирби Фото: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну с РФ. США делают все возможное, чтобы убедиться в том, что украинцы смогут это сделать.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Белого дома в Х.

"Что касается вступления Украины в НАТО, напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну", - сказал Кирби.

Он также отметил, что после окончания войны у Украины "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".

По словам Кирби, Джо Байден "верит, что НАТО это будущее Украины".

"Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением "всего необходимого".

"Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь", - подытожил он.

Украина в НАТО

Через семь месяцев после полномасштабного вторжения РФ Украина официально подала заявку на членство в НАТО. В то же время в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев уже готовится к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

Со своей стороны вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что против официального приглашения Киева в альянс выступают Вашингтон и Берлин.

Как Украина идет к членству в Альянсе, - читайте в материале РБК-Украина.

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