В Угорщині залякують третьою світовою війною у разі вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, процес вступу України до НАТО стикається з низкою складнощів на тлі продовження війни з Росією.

Зокрема, країни-члени Альянсу не захотіли навіть надавати Україні запрошення під час вашингтонського саміту, що відбувся у липні. У підсумковому комюніке все обмежилося заявою про те, що вступ України є "неминучим".

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у червні наголошував, що Україна має виграти війну з Росією для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.