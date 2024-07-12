Без приглашения, но c ПВО и F-16. Чем для Украины завершился саммит НАТО

Вашингтонский саммит НАТО завершился. Украина ожидаемо не получила приглашения к вступлению в Альянс, но зато получит новые системы ПВО и очень скоро – и долгожданные самолеты F-16. Детальнее об итогах саммита – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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"Если мы хотим иметь Украину на карте, а не Путина, который нападает на половину планеты, то нам нужно предпринимать очень быстрые конкретные шаги", – заявил на саммите НАТО президент Владимир Зеленский. Относительно поставок Украине новых вооружений хватало и скорости, и конкретики – содержание некоторых пакетов помощи, о которых удалось договориться на саммите, еще даже не успели обнародовать. А вот с ключевым политическим решением – пригласить Украину в НАТО – члены Альянса не спешат и конкретики избегают. Хотя формулировка про "открытая дверь в НАТО" была изменена на "мост в НАТО", дорога по этому мосту для Украины все же может быть длительной, как и раньше.

В какой атмосфере прошел саммит в Вашингтоне

Украинское руководство изначально не имело завышенных ожиданий от саммита, в отличие от прошлогоднего собрания НАТО в Вильнюсе. Так что и тональность высказываний перед Вашингтоном была менее критичной.

В то же время ключевые украинские внешнеполитические спикеры транслировали конструктивный подход, с минимальным количеством критики в адрес НАТО. Такой подход себя оправдал, Украина действительно получила достаточно много на саммите НАТО в этом году. С учетом того, на что она априори могла рассчитывать.

Дополнительным бонусом для Украины стала возможность провести ряд двусторонних встреч, как это обычно бывает на подобных саммитах. На большинстве из них президент Зеленский не скрывал положительных эмоций и хорошего настроения.

Среди ключевых встреч – переговоры с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что было важно для закрепления личных контактов. Встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцом, Президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном не менее важны в плане продолжения поддержки Украины.

Кроме выделения очередных пакетов помощи, будет создан "Оборонный фонд" с Данией и Нидерландами. Дания стала первой страной, которая будет непосредственно финансировать военное производство в Украине. А Канада присоединится к тренировкам украинских пилотов на авиасимуляторах. Также было объявлено, что Украина получит новые комплексы ПВО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача первых самолетов F-16 уже ведется.

Также был подписан "Украинский компакт", зонтичный документ, который объединил страны, уже подписавшие двусторонние договоренности о безопасности с Украиной.

Финальная декларация саммита: что сказано об Украине

О том, что Украина станет одной из главных тем саммита, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил еще накануне саммита. Конечно, наряду с общим наращиванием возможностей Альянса, чтобы сдерживать Россию.

“Полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвало глобальную безопасность. Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса", – говорится в итоговом коммюнике саммита.

Чтобы противодействовать России, саммит утвердил ряд конкретных планов реагирования, которые закрыты для публики. Также страны-члены НАТО утвердили новый механизм, который должен помочь в производстве оружия. Роль Киева в сдерживании агрессора является ключевой, поэтому не удивительно, что в документе Украину упомянули около 60 раз.

Приглашение к вступлению, как и ожидалось, в тексте отсутствует. Зато появилась фраза о "необратимости" членства Украины в НАТО. Но с некоторыми нюансами. Так, НАТО "приветствует конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита относительно необходимых демократических, экономических реформ и реформ безопасности".

Но дальше в коммюнике снова повторяется формула о том, что приглашение к вступлению может быть направлено Украине только когда "члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне (фото: nato.int)

О том, что Украина может стать членом НАТО только после завершения войны, западные политики говорят давно и открыто. Однако на этот раз в тексте коммюнике закреплена привязка и к "реформам". И это еще один способ сделать Украину членом НАТО де-факто, когда ВСУ будут оперативно совместимы с войсками НАТО. Но не де-юре, потому что это означает политические обязательства.

"Теоретически можно долго говорить, что дверь открыта в НАТО или в любую организацию. Но это не будет давать практических последствий. И, безусловно, де-юре, вступление в НАТО означает пятую статью. Это означает вмешательство и это означает гибель военных других стран. Пока у них такого желания, в частности во Франции, нет. Хотя опасность теоретически существует. И есть надежда, что этот конфликт не будет раздут на большем уровне, что украинцам удается сдерживать", - сказала РБК-Украина сотрудница парижского Центра исследования Европы-Евразии (CREE) Оксана Митрофанова.

По ее словам, как бы это ни цинично ни звучало, но странам НАТО выгодно направлять финансовую и военную помощь, но не солдат, которые могут погибнуть.

Но даже за такую, относительно осторожную, формулировку украинским дипломатам пришлось побороться. По информации РБК-Украина, против слов о "необратимости" выступали США, однако американскую позицию удалось изменить в ходе переговоров на самом высоком уровне во время саммита Большой семерки в Италии.

Практические результаты: ПВО, самолеты, двусторонние соглашения

Относительно слабые политические формулировки в значительной степени были компенсированы для Украины практическими достижениями от саммита.

“Если нет политического решения по Украине в плане приглашения, то, конечно, что-то на чаше весов должно быть такое же или еще более весомое. Поэтому, в принципе, такое сосредоточение НАТО на практической помощи”, – сказал в комментарии РБК-Украина председатель общественной лиги “Украина-НАТО” Сергей Джердж.

Страны-члены НАТО приняли решение создать новую структуру "Помощь НАТО по безопасности и тренировкам для Украины" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU). Она будет координировать обучение и развитие Вооруженных сил Украины на пути к полной оперативной совместимости. Структуру возглавит американский трехзвездочный генерал, обучение будет проходить в нескольких странах-союзниках. В то же время, NSATU не будет, согласно международному праву, превращать НАТО в сторону конфликта.

Также страны НАТО обязались "предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности, чтобы Украина побеждала".

Будет создан Совместный центр анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC). В Альянсе отмечают, что это "важный столб практического сотрудничества, чтобы определить и применить уроки войны России против Украины".

Не менее важно назначение высокопоставленного гражданского представителя НАТО в Украине. Это позволит усилить взаимодействие Украины с Североатлантическим союзом.

"Ранее оно (представительство НАТО в Украине – ред.) объединяло Центр информации и документации НАТО в Украине и Офис связи НАТО. Первый занимался журналистами, медийщиками и информационными вопросами. Второй – сотрудничеством с Министерством обороны, с военными. Теперь будут расширены функции, статус повышен и, соответственно, новый представитель, который будет иметь больше возможностей влиять на сотрудничество Украины с НАТО", – говорит Сергей Джердж.

В целом, несмотря на относительную слабость политических сигналов, Украина получила весомую практическую помощь от НАТО и понимание того, как развивать партнерство с Альянсом в практической плоскости. Вопрос формального вступления, заблокированный прежде всего США и Германией, по-прежнему остается закрытым и к нему можно будет вернуться только после украинской победы в войне.