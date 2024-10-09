В Венгрии запугивают третьей мировой войной в случае вступления Украины в НАТО

В Венгрии считают, что вступление Украины в НАТО якобы приведет к началу третьей мировой войны. Поэтому Будапешт выступает против такого пополнения Альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

По мнению скандального венгерского чиновника, членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой из-за статьи о коллективной обороне. "Я думаю, что любой, кто думает об этом вопросе со здравым смыслом, не хочет создавать такую ​​опасность. Так что позиция Венгрии ясна: прием Украины в НАТО невозможен", - заявил Сийярто. Глава МИД Венгрии заверяет, что большинство министров иностранных дел стран ЕС "занимают такую же позицию во время переговоров за закрытыми дверями".