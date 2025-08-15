ua en ru
Россия могла готовить саботаж на американской базе с ядерными бомбами в Италии, - Sky News

Пятница 15 августа 2025 14:28
Россия могла готовить саботаж на американской базе с ядерными бомбами в Италии, - Sky News Фото: военная база США в Италии Авиано (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Италии началось расследование потенциального российского саботажа на военной базе Авиано, где размещены американские войска с ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание пишет, что правительство Италии было предупреждено о возможной угрозе военной базе Авиано, которая используется единственным военным подразделением ВВС США к югу от Альп.

Авиано также является одной из пяти баз в Европе, где хранится ядерная бомба.

По данным журналистов, подозреваемую женщину остановили после того, как ей поручили сфотографировать авиабазу. Кроме того, вокруг военного комплекса зафиксировали серию поджогов в лесу.

Расследование продолжается, а премьер-министра Италии Джорджу Мелони уже проинформировали о происшествии.

Что известно о военной базе Авиано

База ВВС США Авиано - одна из ключевых американских военных баз в Европе, расположенная на севере Италии недалеко от города Порденоне, к югу от Альп.

Она используется Военно-воздушными силами США и НАТО и служит важным узлом для операций в Европе, Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

На базе дислоцируется единственное американское подразделение ВВС, которое обеспечивает поддержку для истребителей F-16 и других самолетов, включая логистику и подготовку персонала.

Авиано является одной из пяти баз в Европе, где хранятся американские ядерные боеприпасы, что делает ее стратегически важной для НАТО.

База была создана после Второй мировой войны и стала важным плацдармом для американских ВВС в Европе, служащим пунктом для учений и учебно-боевых операций с участием стран НАТО.

Из-за стратегического значения Авиано имеет современную инфраструктуру для обслуживания авиации, складов боеприпасов и жилых помещений для персонала, а также высокий уровень охраны и контроля.

Недавно Италия вызвала российского посла в МИД из-за включения президента и министров европейской страны в список "примеров русофобии".

