В Венгрии возобновили движение поездов ранее поврежденной железной дорогой

В Венгрии возобновили движение поездов по железной дороге между Дебреценом и Ньиредьхазой, которая была повреждена в результате аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Поезда в сообщении Будапешт-Дебрецен-Мукачево следуют по привычному расписанию и маршруту без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка.

Поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена-Захонь с вагоном Вена-Чоп также возвращается к привычному графику движения с сохранением всех пересадок:

"Венгерские коллеги сообщают о возобновлении движения ранее поврежденной в результате аварии железной дорогой между Дебреценом и Ньиредьхазой", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая УЗ предупреждала о задержке поезда из Вены в Киев из-за аварии, которая произошла на венгерской железной дороге.

В связи с этим "Укрзализныця" опубликовала список альтернативных маршрутов и расписания всех поездов, соединяющих Украину и Венгрию.

Также УЗ предупредила об изменениях в ряде межгосударственных рейсов из-за аварии в Венгрии.

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